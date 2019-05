Mário Centeno garante esclarecimentos sobre a supervisão financeira

Foto de Manuel de Almeida-Lusa

O Banco Central Europeu já fez várias críticas à proposta de lei do Governo para a supervisão financeira, referindo incompatibilidades com o sistema europeu de bancos centrais, aumento de pressão política e pouca clareza do projeto.







”As clarificações que forem necessárias fazer face às dúvidas do BCE serão feitas”, disse Mário Centeno à margem de uma conferência sobre “Desafios para a Economia europeia” na qual participou com a ministra da Economia espanhola, Nadia Calvino.



O ministro português acrescentou que está “certo” de que Lisboa conseguirá “nas próximas semanas e meses” aprovar uma proposta que, “obviamente, respeite os tratados e a vontade política de reforço da supervisão em Portugal”.

Economia portuguesa vai acelerar



O ministro aproveitou s oportunidade para referir que a economia portuguesa vai agora acelerar.







“O que nós vemos em todas as previsões disponíveis é que após a desaceleração do crescimento económico se vai seguir uma fase de aumento, aceleração desse mesmo crescimento económico”, disse Mário Centeno à margem de uma conferência sobre “Desafios para a Economia europeia” em que participou com a ministra da Economia espanhola, Nadia Calvino.



O ministro explicou que Portugal atravessou um “período de desaceleração temporária” do crescimento, tendo a economia portuguesa resistido “bastante bem” a esse processo.