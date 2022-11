Mário Centeno. "Inflação elevada teria custo recessivo alto"

Foto: André Kosters - Lusa

O governador do Banco de Portugal avisa que manter a inflação elevada teria um custo mais alto do que aquele que provoca o aumento das taxas de juro.

Em entrevista ao jornal Público, Mário Centeno coloca-se em linha com a política monetária do Banco Central Europeu. E em contraciclo com as críticas de Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, que dizem que o galope das taxas de juro pode contribuir para uma recessão económica.