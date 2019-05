Mário Centeno otimista com o estado da Europa

Foto: Epa-Olivier Hoslet

O membro do Governo e também presidente do Eurogrupo destaca vários indicadores que mostram uma Europa. mais viva do que nunca.



Mário Centeno considera ainda que esta situação permita ter tempo para implementar políticas que garantam a construção do projeto europeu.



O presidente do Eurogrupo falou também do equilíbrio das contas públicas da Europa.



O ministro das Finanças português a dar conta de uma União Europeia em crescimento e num momento que há muito não se via.



Palavras de Mário Centeno registadas pela agência Lusa durante a cerimónia de encerramento das Conferências do Estoril.