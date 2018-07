Mário Centeno pede rigor orçamental em 2019

FOTO: Rafael Marchante, Reuters

Quando já se negoceia o Orçamento do Estado para o próximo ano, Centeno deixa a garantia: a linha orientadora vai manter-se. O ministro das Finanças não aceita medidas com implicação financeira significativa que não estão previstas no Orçamento do Estado.



Mário Centeno faz um aviso: o debate não pode fugir à sustentabilidade e sublinha que o Governo não se deixará iludir por ganhos fáceis ou efémeros - uma afirmação que se aplica a reivindicações por exemplo dos professores, na contagem integral do tempo de serviço ou à contratação de mais pessoal para o Serviço Nacional de Saúde.



Mário Centeno disse que os portugueses reconhecem os riscos de aumentar a despesa e de reduzir a receita. Para o próximo orçamento, o ministro quer manter a solução de governo conseguida mediante diálogo e compromissos no parlamento.