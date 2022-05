O alerta é do governador do Banco de Portugal. Mário Centeno diz, no entanto, que não é solução o Banco Central Europeu ficar parado nesta altura.





Centeno admitiu que os fenómenos que hoje levam a alta inflação são difíceis de gerir para os bancos centrais, pois choques de oferta e crises energéticas "não estão na área de atuação das medidas que os bancos centras têm à sua disposição".