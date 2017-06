Partilhar o artigo Mario Draghi confiante no funcionamento da política monetária Imprimir o artigo Mario Draghi confiante no funcionamento da política monetária Enviar por email o artigo Mario Draghi confiante no funcionamento da política monetária Aumentar a fonte do artigo Mario Draghi confiante no funcionamento da política monetária Diminuir a fonte do artigo Mario Draghi confiante no funcionamento da política monetária Ouvir o artigo Mario Draghi confiante no funcionamento da política monetária