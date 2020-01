Martifer adjudica contratos de 286,7 milhões de euros para construção de quatro navios

"A Martifer, SGPS, S.A., Sociedade Aberta (`Martifer`), informa sobre a adjudicação à sua participada West Sea Estaleiros Navais, Unipessoal, Lda. (`West Sea`), pela Mystic Cruises, de contratos para a construção de quatro navios de expedição polar classe `ICE` da gama `EXPLORER`, no valor total estimado de 286,7 milhões de euros", informa o grupo em comunicado enviado à Comissão do Mercado e Valores Mobiliários.

Segundo o comunicado, "os navios de expedição polar da gama `EXPLORER` são da classe de cruzeiro, construídos com base no código polar (classe de gelo), sistema de propulsão híbrida e com a capacidade de acomodar 200 passageiros e 112 tripulantes, de acordo com os mais elevados padrões de qualidade e conforto".

"Estes navios fazem parte do plano de expansão da Mystic Cruises no segmento de cruzeiros internacionais de luxo", refere a Martifer, um grupo industrial centrado no setor de construção metálica.

O comunicado adianta que "estes quatro novos navios juntam-se ao `World Explorer` (já em operação), e ao `World Voyager` e ao `World Navigator` (ambos em construção), totalizando assim uma frota de sete navios desta gama que se revelam como verdadeiros embaixadores de Portugal, levando aos quatro cantos do mundo um enorme conjunto de marcas portuguesas que integram a sua construção".