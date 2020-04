Máscaras e desinfetantes. Estabelecidos limites à margem de lucro

A medida abrange distribuidores e retalhistas e enquadra-se no decreto de lei aprovado há três dias que prevê medidas de exceção para a contenção e limites no mercado.



Tudo vai ser fiscalizados no terreno pela ASAE e as regras mantêm-se pelo menos até ao fim do estado de emergência.