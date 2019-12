Mau tempo. Altice Portugal já recuperou serviços de mais de 90% dos clientes afetados

"Neste momento, os distritos mais afetados são Viseu, Coimbra, Guarda, Aveiro e Vila Real, sendo que ao longo dos últimos dias o impacto se fez sentir também de forma significativa em Bragança, Braga, Porto, Viana do Castelo e Grande Lisboa", refere a Altice Portugal em comunicado.

A empresa de telecomunicações enaltece também "o profissionalismo, dedicação e trabalho de mais de um milhar dos seus operacionais que se mantém no terreno, já há vários dias seguidos, apesar das condições meteorológicas muito adversas".

No comunicado, a Altice Portugal refere que as equipas têm visto "o seu trabalho limitado por vários fatores que não permitem a intervenção, sobretudo na zona Centro do país", como as zonas com planos de emergência municipal ou em áreas completamente intransitáveis, por "perigo de derrocadas ou por se encontrarem alagadas".

A empresa adianta que as equipas têm visto o seu trabalho no terreno ser dificultado "também pelas condições de segurança que têm de ser garantidas e que são, em muitos casos, fatores impeditivos para aceder à reposição de alguns clientes".

A Altice refere ainda que decidiu manter o contingente operacional ativo no território durante a quadra natalícia para levar a cabo a reposição de serviços para que, assim que seja possível intervenção no terreno, a mesma seja realizada.

Paralelamente, a Altice Portugal comunica que reforçou as equipas de atendimento ao cliente de modo a acompanhar a todo o momento as necessidades no território português.

A empresa salienta que "a recuperação dos serviços tem estado igualmente dependente de fatores externos às infraestruturas de telecomunicações, nomeadamente da energia, cuja reposição tem contribuído de forma considerável para o aumento da rapidez na recuperação de sites da Altice Portugal em todo o país".

A Altice Portugal lamenta "não estar a garantir a habitual taxa de concretização de novas instalações", já que "está compreensivelmente a privilegiar a reposição de serviços" aos clientes afetados.

O gabinete de Crise da Altice Portugal vai manter-se ativo.

Os efeitos do mau tempo, que se fazem sentir desde quarta-feira, já provocaram dois mortos e um desaparecido e deixaram 144 pessoas desalojadas e outras 352 deslocadas por precaução, registando-se mais de 11.600 ocorrências, na maioria inundações e quedas de árvores.

O mau tempo, provocado pela depressão Elsa, entre quarta e sexta-feira, a que se juntou no sábado a depressão Fabien, provocou também condicionamentos na circulação rodoviária e ferroviária, bem como danos na rede elétrica, afetando a distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial na região Centro.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil, num balanço feito hoje às 10:00, disse que o distrito de Coimbra é aquele que ainda causa maior preocupação, apesar de o número de ocorrências ter "baixado significativamente", esperando-se a redução do leito do rio Mondego nos próximos dias.