Mau Tempo. Levantamento dos estragos tem de ser feito até 26 de dezembro

Ana Abrunhosa sublinhou que o levantamento dos prejuízos tem ser entregue à CCDR da própria região até ao dia 26.



Essa informação será depois levada a Conselho de Ministros que deverá, no início do ano, produzir uma resolução com apoios nas várias áreas.



Ana Abrunhosa sublinhou a relevância de estar no terreno.