Mauritânia inicia produção de gás natural liquefeito em 2023

O ministro salientou que a primeira produção ocorrerá na central de gás Grand Tortue Ahmeyim (GTA), no Golfo da Guiné, localizada no mar, na fronteira entre a Mauritânia e o Senegal.

Segundo avançou Saleh durante uma visita, na sexta-feira, ao porto de Nouakchott, para receber equipamentos relacionados com a operação fabril, o nível de progresso deste projeto de gás situa-se atualmente nos 76%.

Os equipamentos recebidos incluem o material utilizado na extração e distribuição do gás, bem como no tratamento e armazenamento do combustível.

A fábrica mauritana-senegalesa, operada em conjunto pelas empresas britânica BP e norte-americana Kosmos Energy, estende-se por uma área de 33.000 quilómetros quadrados e os seus recursos são estimados em cerca de 15 triliões de pés cúbicos de gás.

A jazida (considerada uma das maiores do Golfo da Guiné) poderá produzir até 10 milhões de toneladas de gás natural liquefeito por ano, com um custo total de 4.600 milhões de dólares (cerca de 4.200 milhões de euros).

Segundo o ministro mauritano, o GTA é um dos projetos mais profundos do mundo, pelo que exige o recurso a novas tecnologias que serão utilizadas pela primeira vez.