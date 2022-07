Máximo de quase 30 anos. Inflação atingiu 8,7% em junho

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor foi, em junho, de 8,7 por cento, sete décimas acima do valor registado em maio. É a marca mais elevada desde dezembro de 1992, segundo os dados esta terça-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística.