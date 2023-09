Mecanismo Nacional Anticorrupção ativo, mas ainda não se consegue fazer denuncias

O organismo justifica que está ainda a fazer o levantamento técnico do que é preciso para receber as denúncias.O vice presidente da Associação Frente Cívica, João Paulo Batalha, diz que o atraso no funcionamento deste organismo é a prova que o combate à corrupção não é uma prioridade nem do poder político, nem da própria instituição, que continua calmamente a preparar papeis, sublinha.

O Mecanismo Anticorrupção foi criado em dezembro de 2021, pelo Governo.





Três após o início da atividade, este organismo ainda não preencheu o quadro de pessoal e não dispõe da plataforma para as denúncias de empresas e instituições.