Medição de audiências deve ser supervisionada por meio que represente toda a indústria, diz APAN

Lusa30 Jan, 2019, 17:48 | Economia

António Casanova falava à Lusa no final da apresentação do estudo "Impacto da Publicidade", da iniciativa conjunta da APAN e Deloitte, em Lisboa, que admitiu a possibilidade da entrada de outros operadores, como a Cofina, na CAEM - Comissão de Análise de Estudos de Meios.

Em 02 de novembro, a RTP, SIC e TVI [que integram a CAEM] anunciaram que tinham acordado com GfK a medição das audiências por mais um ano, para garantir a estabilidade no mercado, período durante o qual será lançado um concurso internacional.

Na altura, as três televisões generalistas afirmaram-se disponíveis para incluir no referido acordo representantes do setor e do mercado.

Questionado sobre o tema, António Casanova recordou que o contrato que existia de audimetria com a GfK foi renovado por um ano, em 2019, nas exatas circunstâncias do anterior.

"É um contrato que é monitorado pela CAEM [Comissão de Análise de Estudos de Meios], onde estão representandos os meios [televisões], as agências de meios e anunciantes. Esse é o modelo que nós defendemos, o que nós pugnamos é uma medição tão rigorosa quanto possível do meio televisivo", prosseguiu.

Por isso, "achamos que a melhor forma de o fazer é, tal como toda a experiência mundial demonstra, que seja supervisionado pelo meio onde estão representadas todas as partes da indústria. Nesse sentido, é o que temos agora", salientou o presidente da associação que representa os anunciantes.

"Estamos em negociações com as televisões para ver o formato exato onde isso vai acontecer", disse, apontando que a APAN defende que as audiências "têm de ser medidas por todas as pessoas que estão envolvidas" na indústria.

Quanto ao modelo de governação, "estamos completamente abertos" a negociar eventuais alterações, disse.

"Custa-nos mais a ideia de serem as televisões a medirem-se elas próprias, sem nenhuma outra intervenção", apontou.

"As regras da CAEM foram instituídas há 10 anos, o meio televisivo mudou muito" nesse período, as FTA [`free-to-air`, designação aplicada às três televisões generalistas] evoluíram, apareceram uma quantidade de operadores que há 10 anos não existiam, as plataformas tomaram uma importância que não tinham", sublinhou.

Por isso, "a `governance` do futuro vai ter que refletir este novo contexto que não era o contexto que existia quando a CAEM foi criada", salientou.

"Temos todos que nos adaptar à realidade", rematou António Casanova.