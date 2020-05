Medidas de combate à Covid-19 representam mais de 12% do PIB deste ano

O governo estima que as medidas de combate à Covid-19 representam mais de 12% da riqueza criada no país este ano. No programa de Estabilidade, aprovado em conselho de ministros e entregue no Parlamento, o executivo diz que o impacto orçamental das medidas é de dois mil milhões de euros por mês. E, desta vez, não atualiza as previsões para a economia nem para o saldo orçamental. Afirma que o tempo ainda é de muita incerteza na evolução da pandemia.