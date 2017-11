Partilhar o artigo Medidas de reconstrução, prevenção e combate aos fogos com impacto de 230 milhões de euros no défice Imprimir o artigo Medidas de reconstrução, prevenção e combate aos fogos com impacto de 230 milhões de euros no défice Enviar por email o artigo Medidas de reconstrução, prevenção e combate aos fogos com impacto de 230 milhões de euros no défice Aumentar a fonte do artigo Medidas de reconstrução, prevenção e combate aos fogos com impacto de 230 milhões de euros no défice Diminuir a fonte do artigo Medidas de reconstrução, prevenção e combate aos fogos com impacto de 230 milhões de euros no défice Ouvir o artigo Medidas de reconstrução, prevenção e combate aos fogos com impacto de 230 milhões de euros no défice