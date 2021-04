Medidas de resposta à pandemia agravaram o défice em 1,9 % no ano passado

O saldo orçamental é assim agravado em 3.800 milhões de euros. São dados do relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que refere que, sem o efeito direto das ações Covid-19 nas contas nacionais o saldo orçamental de 2020 seria de -3,8% do Produto Interno Bruto."