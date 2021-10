Medidas para responder à subida dos preços da energia a cargo de cada Estado da UE

As medidas concretas para responder à subida dos preços da energia devem ser tomadas por cada Estado-membro e foram afastadas ações conjuntas. Do Conselho Europeu sai também um apelo à Comissão Europeia para considerar medidas regulamentares adicionais nos mercados do gás e da eletricidade.