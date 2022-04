Medina destaca apoios, oposição aponta perda de poder de compra

Foto: José Sena Goulão - Lusa

No segundo e último dia do debate da proposta de Orçamento do Estado para 2022, antes da votação na generalidade, o ministro das Finanças afirmou que nenhum país no mundo pode eliminar totalmente as consequências do choque energético e da inflação, mas pode atenuá-las.