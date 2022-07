Medina diz aos homólogos da UE que objetivos de défice e dívida estão "sob controlo"

Em declarações à imprensa após ter participado, em Bruxelas, em reuniões de ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo), na segunda-feira, e da União Europeia (Ecofin), hoje, Medina adiantou que hoje teve lugar "uma discussão bastante prolongada e profunda" relacionada com "avaliação da situação económica em cada um dos Estados-membros e na UE", no contexto da qual expôs a situação de Portugal, do ponto de vista do Governo.

"Tive oportunidade de transmitir que a economia portuguesa tem mostrado sinais evidentes e significativos de resiliência, que se medem nas taxas de crescimento do produto, no elevado nível de emprego e no dinamismo que estamos a sentir e a verificar em vários setores de atividade", afirmou.

Relativamente a este dinamismo, especificou que se referia tanto a "setores como o turismo" como a outros na base industrial portuguesa, "que estão hoje a beneficiar de uma relocalização das cadeias de produção" para Portugal, "encurtando aquilo que eram cadeias muito longas e que se viram afetadas, perturbadas ou até eliminadas com a situação dupla quer da pandemia, quer da guerra".

"Informei também que os objetivos de natureza financeira relativamente ao défice e à divida se encontram sob controlo e que temos acompanhado a par e passo todos os desenvolvimentos, toda a evolução, de forma a proteger melhor o nosso país e aproveitar as oportunidades de desenvolvimento", completou.

A discussão de hoje em sede de Ecofin teve lugar dois dias antes de a Comissão Europeia publicar as previsões macroeconómicas de verão, nas quais, reiterou Medina, deverá "reduzir as perspetivas de crescimento no espaço europeu".

No Conselho Ecofin de hoje, os 27 também adotaram conclusões sobre as análises aprofundadas ao abrigo dos procedimentos por desequilíbrios macroeconómicos, concordando com a avaliação da Comissão Europeia de que Chipre, Grécia e Itália apresentam "desequilíbrios excessivos", enquanto Portugal continua, com outros seis países -- Alemanha, França, Espanha, País Baixos, Roménia e Suécia -- num lote de Estados-membros nos quais Bruxelas identifica simplesmente "desequilíbrios".