Medina garante que apoios sociais começam a ser pagos em maio

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

Os apoios anunciados pelo Governo vão começar a ser pagos em maio. A data foi anunciada no parlamento pelo ministro das Finanças. Também o aumento extraordinário para a Função Pública virá nos recibos do próximo mês. Fernando Medina espera uma redução da inflação, com alguns produtos a baixarem mesmo de preço.