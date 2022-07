Medina prevê que dívida volte a nível pré-pandemia

Foto: Fernando Veludo - Lusa

O ministro das Finanças garante que, este ano, a dívida pública vai voltar a descer para valores próximos da fase "pré-pandemia%u201D. Fernando Medina não comenta a auditoria do Tribunal de Contas ao financiamento Público no Novo Banco e as críticas à gestão do Estado.