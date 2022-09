Medina promete apoio à capitalização de empresas no próximo Orçamento de Estado

O ministro das Finanças quer incentivar as empresas a reforçar os capitais próprios para fazer face a incertezas. Fernando Medina garante medidas concretas no próximo Orçamento do Estado. Na próxima quinta feira é apresentado o programa de apoio às empresas para fazer face ao aumento dos preços.