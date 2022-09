Medina reitera que "não há nenhum corte nas pensões"

"Não há nenhum corte nas pensões", esclareceu Fernando Medina."Tivemos aumentos em 2022, estamos a dar este aumento extraordinário, vamos ter aumentos em 2023, o maior que tivemos desde há muitos anos, e haverá certamente aumento das pensões em 2024", acrescentou, esclarecendo que "o valor relativamente ao aumento de 2024 será visto ao longo de 2023"."Haverá obviamente aumento de pensões. Com o Partido Socialista não há corte nenhum de pensões", salientou.O ministro das Finanças explicou ainda que "durante o ano de 2023 tivemos que fazer a adaptação desse valor porque temos que assegurar o pagamento das pensões aos atuais pensionistas e também aos futuros pensionistas". "Temos de agir sempre na sustentabilidade da Segurança Social", sublinhou.

A questão das pensões é uma das medidas mais polémicas no pacote do Governo de apoio às famílias para enfrentar a elevada inflação. A oposição afirma que com as antecipações agora feitas pelo Governo, o aumento das pensões daqui a dois anos e seguintes será seguramente muito menor.

Lucros extraordinários



Fernando Medina foi questionado ainda sobre uma eventual taxação dos lucros extraordinários em alguns setores.







O ministro das Finanças recusou a ideia de que o Governo não está a taxar os lucros não esperados do setor da energia. Não considera necessário avançar com um imposto especial, mas admite ir mais longe.







Medina assegurou que está a ser analisada a questão, mas garantiu que já há medidas em execução que na prática significam uma passagem de valor das empresas em benefícios das famílias, como o mercado regulado ou a separação do gás e eletricidade.







Afirma, nesse sentido, que as medidas estão a ser tomadas em função da eficácia e não de efeitos de propaganda.





“Os resultados excecionais que esta circunstância deveria deixar do lado das empresas, não está a ficar do lado das empresas, está a ser já transferido para os consumidores”, defendeu Medina.