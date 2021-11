Medway investe 93 ME na aquisição de 16 locomotivas elétricas e 113 vagões

O anúncio foi feito pelo diretor-geral da antiga CP Carga, Bruno Silva -- uma vez que o presidente, Carlos Vasconcelos, não pôde estar presente por se encontrar em isolamento --, que explicou que o material vai "reforçar a frota ibérica" e será "capaz de percorrer a rede ferroviária portuguesa e espanhola".

A cerimónia de assinatura do contrato teve lugar esta manhã, em Lisboa, e contou com a presença do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e do secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado.

As novas locomotivas deverão ser entregues entre o final de 2023 e o primeiro semestre de 2024 e "serão elétricas bi-tensão, de última geração a nível de eficiência e com a maior capacidade de tração existente no mercado.

As locomotivas serão também interoperáveis, ou seja, estão preparadas para circular em bitola (distância entre carris) europeia (também designada por bitola `standard` ou bitola UIC), no futuro.

Segundo a empresa de transporte ferroviário de mercadorias, o novo material é "mais eficiente e menos poluente", traduzindo o "compromisso da Medway no esforço de melhorar a sua atividade e eficiência".

Para a construção dos novos vagões, a Tatravagonka vai introduzir novas instalações de produção na parte ocidental da Eslováquia.