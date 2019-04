Partilhar o artigo Melhoria na perspetiva do `rating` "traduz confiança" na economia e finanças públicas Imprimir o artigo Melhoria na perspetiva do `rating` "traduz confiança" na economia e finanças públicas Enviar por email o artigo Melhoria na perspetiva do `rating` "traduz confiança" na economia e finanças públicas Aumentar a fonte do artigo Melhoria na perspetiva do `rating` "traduz confiança" na economia e finanças públicas Diminuir a fonte do artigo Melhoria na perspetiva do `rating` "traduz confiança" na economia e finanças públicas Ouvir o artigo Melhoria na perspetiva do `rating` "traduz confiança" na economia e finanças públicas