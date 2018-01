Membros de CT e sindicatos interpelam SITE-Sul sobre Autoeuropa

RTP04 Jan, 2018, 19:01 / atualizado em 04 Jan, 2018, 19:50 | Economia

A carta, a que a RTP teve acesso, manifesta a solidariedade dos signatários para com a luta dos trabalhadores da Autoeuropa contra o trabalho obrigatório aos sábados, considerando-a "vital para todos os trabalhadores do país, pois reforça a luta de todos e todas contra os horários abusivos, a exaustão laboral e as imposições patronais".



Depois de classificarem a atitude da Administração da Autoeuropa como "intransigente", os subscritores afirmam que encararam com esperança a decisão aprovada pela "esmagadora maioria dos trabalhadores" em cinco dos seis plenários realizados naquela data.



Essa decisão aponta para uma nova greve em 2 e 3 de Fevereiro, dias em que está prevista a entrada em vigor dos horários unilateralmente decididos pela Administração.



Ora, os subscritores da carta dizem-se preocupados com o facto de que "até agora nenhum dos sindicatos presentes na fábrica colocou o pré-aviso de greve correspondente à decisão dos trabalhadores". O SIMA (sindicato metalúrgico da UGT) recusara liminarmente submeter-se à votação dos trabalhadores e dissera desde o início que não entregaria um pré-aviso de greve.



Quanto ao SITE-Sul, mantivera até aqui uma posição diferente. Lembrando que o SITE-Sul "tem afirmado que fará 'o que os trabalhadores decidirem', a carta solicita uma reunião com o órgão dirigente daquele sindicato "para poder conhecer a vossa opinião e quais os próximos passos que pretendem dar".



A carta está subscrita por membros das Comissões de Trabalhadores da Logoplaste, do Banco Santander Totta, da Groundforce, pelo presidente do Sindicato dos Estivadores (SEAL) e dirigentes ou delegados dos sindicatos dos Call-Centers, dos trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte e do SINTTAV e STFPSN.