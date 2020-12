Menos aviões, menos trabalhadores, cortes salariais. O plano de reestruturação da TAP

A RTP sabe que esta manhã, por videoconferência com os trabalhadores, a administração da TAP esteve a apresentar as linhas gerais do plano de reestruturação que vai ser levado a Bruxelas.





O topo da gestão da empresa está consciente de que a transportadora aérea está a passar pela maior crise alguma vez vivida e que afeta todas as companhias mundiais. Mesmo assim, os dados indicam que a TAP está com uma rentabilidade mais reduzida do que congéneres como a Iberia ou a Air France.





E nos últimos anos, também em contraciclo com várias companhias aéreas europeias, a empresa teve um aumento dos custos laborais, quer pelo aumento de trabalhadores quer pelo aumento da massa salarial.





O plano de reestruturação foi trabalhado tendo em conta projeções da IATA sobre a recuperação do tráfego aéreo para os próximos anos. A Associação Internacional de Transporte Aéreo acredita que a procura só será idêntica à de 2019 no ano de 2024.





O plano da reestruturação, pelo que a RTP apurou, é ainda mais conservador, apontando antes para 2025.





As fortes quebras sentidas este ano terão ainda reflexo semelhante no próximo. Em 2021, a operação da TAP será de praticamente metade do registado em 2019.





A empresa está confiante em que as operações de médio curso tenham uma recuperação mais rápida, em particular a partir de 2022. Mas o longo curso deverá demorar mais tempo a recuperar.





De acordo com o plano de reestruturação, a frota de aviões será reduzida a 88. E, mesmo assim, a utilização destes aparelhos estará abaixo dos níveis considerados normais pelo menos até 2025.





O plano vai apresentado pelo Governo em Bruxelas. A Comissão Europeia tem dois requisitos para a aprovação do mesmo. Um resultado operacional equilibrado até 2023. E que até 2025 a empresa consiga gerar dinheiro para começar a pagar dívida.





Para isso, a transportadora aérea vai redimensionar a frota, para os tais 88 aviões, otimizar os custos operacionais e apostar no crescimento de receitas.





Parte da recuperação financeira será conseguida pela negociação da redução da frota e na diminuição de custos com fornecedores da empresa. Mas isso não é suficiente. A administração da TAP sabe que sem ajustes nos custos laborais nunca será possível alinhar com os requisitos da Comissão Europeia. Será por isso necessário um ajuste da massa salarial de 250 a 300 milhões de euros por ano.





A RTP sabe que redução de pessoal será feita, numa primeira fase, por rescições por mútuo acordo, acordos para trabalho em tempo parcial e até licenças de longo prazo não remuneradas. Os despedimentos serão o passo seguinte.





A administação defende que é preciso melhorar a produtividade, ajustando a TAP à nova realidade, a de uma empresa com uma operação substancialmente reduzida.





Vai por isso aplicar uma redução na massa salarial dos trabalhadores de 25 por cento, sendo que há um valor mínimo que não sofrerá cortes.





Esta manhã, o jornal digital ECO avançava que o plano contempla também a injeção de 3 mil milhões de euros até 2024.