Menos de metade dos desempregados em 2021 encontraram emprego em 2022

"Do total de desempregados em 2021, 35,0% (118,6 mil) permaneceram nesse estado em 2022, enquanto 46,7% (158,3 mil) transitaram para o emprego e 18,3% (62,0 mil) transitaram para a inatividade", apontam as estatísticas relativas aos fluxos entre estados do mercado de trabalho do INE.

Neste período, o fluxo líquido do emprego (total de entradas menos total de saídas) foi de sinal positivo e estimado em 96,4 mil pessoas.