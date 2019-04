Mercado automóvel cai 9,9 por cento em março para 28.551 veículos

Lusa01 Abr, 2019, 17:56 | Economia

"No mês de março de 2019 foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 28.551 veículos automóveis, ou seja, menos 9,9% do que em igual mês do ano anterior", disse o organismo, em comunicado.

Já no primeiro trimestre "foram colocados em circulação 69.623 novos veículos, o que representou uma queda homóloga de 4,7%".

A queda mais significativa registou-se nos ligeiros de passageiros. "Em março foram matriculados em Portugal 24.900 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, menos 10,7% do que no mês homólogo do ano anterior", revela a ACAP.

Quanto aos dados do primeiro trimestre de 2019 "as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 59.445 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 5,9%" em relação a igual período de 2018.

O mercado de ligeiros de mercadorias caiu em março 7,1% em termos homólogos, registando 3.190 unidades matriculadas. No trimestre, este segmento atingiu as 8.726, uma subida ligeira de 0,9% em relação a igual período de 2018.

No caso dos veículos pesados, que engloba os de passageiros e os de mercadorias, em março houve um "um aumento de 27,3% em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 461 veículos desta categoria", segundo a ACAP.

Entre janeiro e março, o mercado de pesados contabilizou 1.452 unidades, valor superior em 15,3% face ao período homólogo de 2018.

Em fevereiro, o mercado também caiu, em 8,2%, em comparação com o mesmo período do ano anterior, para quase 22 mil veículos matriculados.