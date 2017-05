Mercado automóvel continua a dinamizar crédito especializado

Lusa 03 Mai, 2017, 22:34 | Economia

Em termos trimestrais, o crédito atribuído totalizou 2.182 milhões de euros, uma subida de 22,9% face ao período homólogo. O crédito `stock`, concedido a comerciantes para reposição de `stocks`, representou 49% dos montantes concedidos nos três primeiros meses do ano.

"Seguindo a tendência dos primeiros meses deste ano, o incremento na atribuição de crédito no mês de março foi suportado pela subida do crédito a fornecedores em 26,2% e pelo crédito clássico em 23,5%", realçou em comunicado a ASFAC, especificando que, em termos trimestrais, o crédito `stock` somou 1.069 milhões de euros, o que representa uma subida de 24,4% face ao primeiro trimestre de 2016.

Já o crédito clássico atribuído a particulares somou 645 milhões de euros, o que representa um aumento de 30,3% face ao mesmo trimestre de 2016.

"Em relação ao destino dos montantes concedidos no crédito clássico, a aquisição de meios de transporte continuou a representar a grande maioria dos montantes concedidos com um crescimento de 16% em março deste ano, comparativamente a março de 2016", destacou a ASFAC.

No crédito pessoal, e no mesmo período, a subida foi de 52%.

"De salientar que nos meses de janeiro a março deste ano os montantes atribuídos para a aquisição de meios de transporte subiram 24,8%, e o crédito pessoal 54%, em comparação com o mesmo período de 2016", sublinhou a ASFAC.

Relativamente aos meios de transporte, os montantes financiados para as viaturas ligeiras de passageiros usadas cresceram 28% no terceiro mês do ano quando comparadas com o período homólogo, representando 68,7% dos meios de transporte financiados no trimestre.

Já os montantes concedidos para viaturas ligeiras de passageiros novas desceram 9% face a março de 2016, representando 24,8% dos meios de transporte financiados no trimestre.

No decorrer dos primeiros três meses deste ano foram celebrados 95.271 contratos de crédito, dos quais 97,2% com particulares.

Em média, o valor atribuído por cada contrato no primeiro trimestre de 2017 foi de 7.210 euros, o que representa uma subida de 12,63% comparativamente com o mesmo período de 2016.

António Menezes Rodrigues, presidente da ASFAC, referiu que "os números mostram claramente que as instituições financeiras estão, cada vez mais, lado a lado com os agentes económicos".

Segundo o responsável, "a procura dos comerciantes de automóveis pelo financiamento das instituições de crédito especializado tem vindo a crescer", revelando que "o setor está a contribuir fortemente para a revitalização da economia nacional".

O presidente salientou ainda que "a confiança dos portugueses está em alta, razão pela qual investem mais em bens de valor superior".