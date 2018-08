Mercado automóvel cresce 10,5% em julho e atinge 23 mil veículos registados

Lusa01 Ago, 2018, 19:43 | Economia

"Em julho de 2018 foram matriculados pelos representantes legais da marca a operar em Portugal 23.300 veículos automóveis, ou seja, mais 10,5% do que em igual mês do ano anterior", disse, em comunicado, a ACAP.

Nos primeiros sete meses do ano, foram colocados em circulação 179.735 novos veículos, mais 6% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Por categoria, foram matriculados em julho 19.961 automóveis ligeiros de passageiros, mais 13,6% do que no mês homólogo.

No acumulado do ano, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 154.521, um crescimento de 6,7% relativamente a igual período de 2017.

Por sua vez, o mercado de ligeiros de mercadorias caiu em julho 1,8% face ao mês homólogo, fixando-se em 2.953 unidades matriculadas.

Entre janeiro e julho, este mercado atingiu 22.258 unidades, mais 2,6% quando comparado com o mesmo período de 2017.

Já no mercado de veículos pesados, que engloba os pesados de passageiros e de mercadorias, verificou-se uma queda de 25% em julho em relação ao mês homólogo, com 386 veículos comercializados.

No acumulado dos sete meses, as matrículas de pesados totalizaram 2.956 unidades, o que representou um decréscimo de 3%, face ao mesmo período de 2017.