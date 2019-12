Mercado automóvel regista queda de 2,9% até novembro, anuncia a ACAP

Em comunicado, a associação refere que em novembro deste ano foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 19.533 veículos automóveis, ou seja, menos 1,3% do que em igual mês do ano anterior.

No que respeita aos automóveis ligeiros de passageiros, em novembro foram matriculados em Portugal 16.400, mais 5,8% do que no mesmo mês do ano passado.

No conjunto dos 11 primeiros meses deste ano, "as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 206.073 unidades", o que se traduziu numa queda homóloga de 2,9%.

Já no mercado de ligeiros de mercadorias "registou-se, no décimo primeiro mês de 2019, uma evolução igualmente desfavorável, tendo decrescido 24,8% face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se em 2.842 unidades matriculadas".

De janeiro a novembro, o mercado atingiu 33.915 veículos, menos 3,8% face ao período homólogo do ano passado.

No mercado de veículos pesados (que engloba os tipos de passageiros e de mercadorias), em novembro registou-se uma queda de 43,3% em termos homólogos, tendo sido comercializados 291 veículos.

No acumulado deste ano, as matrículas totalizaram 5.142 unidades, uma redução homóloga do mercado de 0,9%.