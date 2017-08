Mercado automóvel segue como principal dinamizador de crédito especializado

Lusa 01 Ago, 2017, 17:17 | Economia

Em nota hoje revelada, a ASFAC sublinha que o aumento "está a ser impulsionado pelo crédito clássico concedido a empresas, mais 31,7% do que no mesmo período do ano passado, contabilizando 15.537 milhões de euros", montante esse "proveniente, quase na sua totalidade, do financiamento de viaturas a empresas".

"Mantêm-se a tendência de crescimento no crédito clássico concedido a particulares, que representa 28,3% do total do financiamento concedido. Uma subida que se pode explicar pela melhoria nas condições de vida dos portugueses, a descida do nível de desemprego permitiu uma estabilização financeira maior", aponta ainda a associação.

Analisando em concreto o segundo trimestre de 2017, e comparando com o mesmo período de 2016, a ASFAC realça que o crédito atribuído aumentou 12,6% entre abril e junho deste ano, somando 2,3 mil milhões de euros.

"Esta recuperação deve-se, essencialmente, à subida de 28,8% do crédito a particulares, o que representa 29,7% do total do financiamento concedido", é também referido na nota da associação.

Para o presidente da ASFAC, António Menezes Rodrigues, os dados de julho, e do segundo trimestre do ano, evidenciam que o sector está "a ter um crescimento sustentável", destacando que "é o financiamento das empresas da área automóvel que está a funcionar como principal impulsionador".