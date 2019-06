Partilhar o artigo Mercado comum obriga resto do mundo a tratar África como parceiro igual, diz comissário da UA Imprimir o artigo Mercado comum obriga resto do mundo a tratar África como parceiro igual, diz comissário da UA Enviar por email o artigo Mercado comum obriga resto do mundo a tratar África como parceiro igual, diz comissário da UA Aumentar a fonte do artigo Mercado comum obriga resto do mundo a tratar África como parceiro igual, diz comissário da UA Diminuir a fonte do artigo Mercado comum obriga resto do mundo a tratar África como parceiro igual, diz comissário da UA Ouvir o artigo Mercado comum obriga resto do mundo a tratar África como parceiro igual, diz comissário da UA

Tópicos:

Berlim,