Mercado de arrendamento. 70% dos contratos com preço abaixo dos 400 euros por mês

Nesta situação estão cerca de 650 mil famílias em todo o país.



O grosso das rendas está no escalão de 200 e os 400 euros, bem longe dos preços anunciados em Lisboa e, também, no Porto nos mais recentes anos.



O governo prevê a divulgação do retrato do mercado de arrendamento nacional até ao final do ano, depois de conhecidos os dados definitivos dos Censos 2021.