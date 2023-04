Mercado de trabalho em Espanha ganha 206.410 empregados no melhor março da série

De acordo com dados fornecidos hoje pelo ministério da Inclusão, Segurança Social e Migração espanhol, este avanço no emprego deixa o número médio total de trabalhadores registados em 20.376.552, o mais alto da série, que começou a ser publicado com estes números médios em 2001.

No que respeita ao número de pessoas registadas no Serviço Público de Emprego do Estado (SEPE) espanhol, o ministério do Trabalho sublinha que a queda do desemprego em março, mês em que as contratações começam a ser ativadas tendo em conta os meses mais fortes da época turística, é "especialmente positiva" num contexto económico de incerteza.