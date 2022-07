Mercado do Bolhão no Porto reabre em setembro

Foto: Isabel Cunha - RTP

A reabilitação do mercado do Bolhão, no Porto, custou cerca de 26 milhões de euros. Trata-se de um desvio de 15 por cento em relação ao que a autarquia tinha previsto. As portas reabrem ao público no dia 15 de setembro, quatro anos depois do início das obras.