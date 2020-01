Mercado financeiro prevê PIB de 2,3% e inflação de 3,6% para o Brasil este ano

A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro para 2020 é de 2,3%, e a da inflação caiu de 3,61% para 3,60%, segundo analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central (BC) do Brasil.