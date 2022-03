Mercado Municipal de Leiria reabre em abril após requalificação de 3,7 ME

Na reunião do executivo municipal, o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, salientou que o investimento "recupera um edifício com mais de 30 anos que estava abandonado em termos de investimento e manutenção".

"O mercado, finalmente, vai entrar em funcionamento, juntamente com a `Startup`", acrescentou.

Segundo informação enviada à agência Lusa, a consignação dos trabalhos do Mercado Municipal, que contempla os dois imóveis que "constituem o conjunto edificado" desta estrutura, foi feita em abril de 2019, por cerca de 3,4 milhões de euros, acrescidos de IVA, tendo um prazo de execução de um ano.

O valor total da obra, "considerando o valor contratual inicial ao qual se somam trabalhos complementares e se subtraem os trabalhos a menos", é na ordem de 3,7 milhões de euros, mais IVA.

"O aumento do prazo de obra deveu-se à descoberta de factos de degradação estrutural que não foram detetados durante a fase de elaboração de projeto e cuja gravidade só foi possível apurar após o início das obras, com a retirada de rebocos que escondiam o verdadeiro estado de degradação da estrutura", explicou a autarquia.

A Câmara esclareceu ainda que, "após apuramento do grau de degradação através de estudos invasivos levados a cabo pelo Politécnico de Leiria, foi necessária a elaboração de um projeto de reforço complexo e delicado, e o respetivo procedimento para a sua execução".

"A suspensão de trabalhos nesta zona (cave) e nas áreas contíguas que pudessem representar um acréscimo de esforço sobre a estrutura fez com que várias frentes de trabalho apenas pudessem ser retomadas após a execução do reforço estrutural, o que reverteu num maior espaço temporal de obra".

Quanto ao custo, o Município explicou que o aumento "deve-se, principalmente, ao reforço estrutural adicional do edifício, uma vez que os trabalhos complementares ocorridos fora deste âmbito são normais numa obra desta dimensão e estão perfeitamente balizados nas percentagens normais e legais previstas no Código de Contratação Pública para os mesmos".

Os trabalhos do Mercado Municipal de Leiria incluem a cobertura, o revestimento exterior dos edifícios e a envolvente exterior, com o "estabelecimento de condições para viabilização da utilização da fachada Norte do edifício Poente e definição de espaço de esplanada na fachada Sul desse mesmo edifício", além da "beneficiação de condições de acessibilidade para pessoas de mobilidade condicionada".

No edifício Poente vai ficar instalada a `Startup`, o Mercado Municipal e o espaço de produtores, além de áreas de aprovisionamento, estacionamento, balneários, arrecadações e espaços técnicos. Já o edifício Nascente vai ser colocado à concessão.