Mercado português de fusões e aquisições cresce 32% até março

Lusa 24 Abr, 2017, 18:56 | Economia

De acordo com o Relatório Transacional TTR do mercado Ibérico, feito em colaboração com a Intralinks, os 8.378 milhões de euros relativos às 38 operações cujos valores foram divulgados representam um crescimento homólogo de 315% e superaram o valor de todo o ano 2016.

Até março foram contabilizadas sete operações consideradas de grande porte (com valor igual ou superior a 250 milhões de euros), tendo-se destacado o setor do imobiliário, com 16 transações registadas e um crescimento de 45%.

Seguiu-se o setor da tecnologia, com redução de 38% e dez operações, os setores financeiro e seguros (mais 50%, para nove operações) e o setor da distribuição e retalho (mais 167%, para oito operações).

Segundo o relatório, as aquisições `inbound` (protagonizadas por empresas estrangeiras) aumentaram 23% até março face ao período homólogo de 2016, para um total de 32 transações, correspondentes a aproximadamente 36% do número total de `inbound` registadas em todo o ano de 2016.

Entre os investidores estrangeiros o destaque foi para os espanhóis, responsáveis pela aquisição de 13 empresas portuguesas, seguidos dos EUA (com cinco companhias adquiridas) e da Alemanha (quatro transações), enquanto por setores se destacaram o imobiliário e o químico/materiais químicos.

Já no âmbito `outbound` registaram-se no período três aquisições de empresas internacionais protagonizadas por portugueses.

Do relatório resulta ainda que o trimestre fechou com dez operações de `private equity` em Portugal, um aumento de 43% face ao ano anterior, tendo cinco revelado valores que somam 1.903 milhões de euros, um crescimento de 294%, com destaque para o subsetor financeiro e seguros.

Já no âmbito do `venture capital` (capital de risco) foram realizadas 14 operações até março (mais 27%), das quais dez transações revelaram valores na ordem dos 22 milhões de euros (menos 71%), tendo o setor da tecnologia sido o mais dinâmico, em linha com a tendência dos quatro anos anteriores.