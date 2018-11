Mercados reagem positivamente ao pré-acordo de Brexit

A possibilidade do pré-acordo ser bloqueado levou a uma inversão das bolsas, com o setor da banca a ser o mais penalizado, especialmente a do Reino Unido.



O Royal Bank of Scotland liderou as perdas entre os pares europeus, seguido do Barclays e do Lloyds. A libra desvalorizou quase dois por cento.



Este contexto está a contaminar o resto das bolsas na Europa e nos Estados Unidos, por causa da elevada incerteza que a divisão no seio do Governo britânico está a provocar.



Mesmo assim, Londres inverteu a tendência e encerrou em terreno ligeiramente positivo.