Mercedes-Benz inaugura hoje centro de competências digitais em Lisboa

Lusa 09 Mai, 2017, 12:09 | Economia

Depois da abertura em 2016 do Network Assistance Center, este será o segundo `intelligence center` a ser criado em Portugal pela Mercedes-Benz e a inauguração contará com a presença do primeiro-ministro António Costa.

Em comunicado, a Mercedes-Benz explica que o novo centro, já em pleno funcionamento desde o início do mês, é "o primeiro centro de fornecimento de serviços digitais e de soluções globais de `software` da empresa a nível mundial".

Lisboa assume-se assim "como um local de grande importância e referência no mundo digital e tecnológico", sinaliza a empresa, acrescentando que por este motivo decidiu também que será um dos principais patrocinadores do Web Summit de 2017, considerada a conferência de tecnologia digital mais importante do mundo.

O novo Digital Delivery Hub, de acordo com a Mercedes Benz, será uma peça essencial da estratégia da empresa, ao acelerar a atual fase de transição da empresa, atualmente um fabricante de automóveis premium, para passar a ser um fornecedor líder de serviços de mobilidade `premium`.

"A conjugação dos pontos fortes e das experiências da Mercedes-Benz, com o espírito criativo dos jovens talentos que pretende recrutar, irá originar novos produtos digitais e modelos de negócio", refere.

"Com unidades dinâmicas como o Digital Delivery Hub em Lisboa, serão desenvolvidos talentos altamente especializados num curto espaço de tempo", acrescenta.

Para o desenvolvimento do Digital Delivery Hub, a Mercedes-Benz procura atualmente talentos do mundo digital, abrindo vagas para vários especialistas nas áreas de desenvolvimento de `software`, programação de aplicações (Apps), `Big Data`, `Cloud computing`, Java, Java Script e programadores de AEM.

As vagas disponíveis podem ser consultadas em http://mb4.me/digital-delivery-hub-lisbon.