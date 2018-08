Partilhar o artigo Merkel termina visita a África de olhos postos em parceria mais sólida com a região Imprimir o artigo Merkel termina visita a África de olhos postos em parceria mais sólida com a região Enviar por email o artigo Merkel termina visita a África de olhos postos em parceria mais sólida com a região Aumentar a fonte do artigo Merkel termina visita a África de olhos postos em parceria mais sólida com a região Diminuir a fonte do artigo Merkel termina visita a África de olhos postos em parceria mais sólida com a região Ouvir o artigo Merkel termina visita a África de olhos postos em parceria mais sólida com a região

Tópicos:

Alemanha, Nigéria Muhammadu Buhari Abuja, Senegal Gana,