Meta Platforms planeia nova ronda de despedimentos este mês

Segundo fontes não identificadas, esta nova ronda de cortes seria impulsionada por objetivos financeiros, após um abrandamento das receitas publicitárias da empresa, que teria pedido aos executivos e vice-presidentes listas de trabalhadores que poderiam ser despedidos.

A este respeito, uma fonte indicou que os responsáveis pelo plano esperam tê-lo pronto antes de Mark Zuckerberg tirar uma licença de paternidade para o seu terceiro filho, o que poderá estar iminente.

Em meados de fevereiro, o Financial Times antecipou que a Meta estaria a preparar uma nova ronda de cortes de postos de trabalho em março.

No início de fevereiro, a Meta anunciou um lucro líquido de 23.200 milhões de dólares (21.725 milhões de euros) em 2022, menos 41% do que um ano antes, enquanto as suas receitas anuais totalizavam 116.609 milhões de dólares (109.197 milhões de euros), menos 1,1% do que em 2021, marcando a primeira queda anual no volume de negócios da empresa.

Olhando para 2023, a CFO (Chief Financial Officer) da Meta, Susan Li, manifestou confiança de que as receitas totais do primeiro trimestre se situarão entre 2.600 milhões de dólares e 28.500 milhões, enquanto estima que as despesas totais para todo o ano se situarão entre 89.000 milhões e 95.000 milhões (81.609 milhões e 87.110 milhões), em comparação com as perspetivas anteriores de 94.000 milhões e 100.000 milhões de dólares (6.194 milhões de euros e 91.695 milhões de euros).