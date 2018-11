Metade da dívida angolana certificada já foi paga a empresas portuguesas

RTP23 Nov, 2018, 14:20 / atualizado em 23 Nov, 2018, 14:23 | Economia

"Podemos considerar que (a situação) está resolvida, não quer dizer que está 100 por cento liquidada. Decorre processo de certificação das dívidas, parte por liquidar”, respondeu o Presidente da República de Angola, após instado por um jornalista a fazer o ponto da situação sobre a dívida entre os dois países.





Quando os procedimentos de verificação estiverem concluídos “Angola liquidará todas as dívidas que tem pendentes”, concluiu João Lourenço.



António Costa acrescentou que o “processo tem avançado” desde a visita oficial que fez a Luanda em Setembro. “Neste momento estão certificados 200 milhões de euros e pagos 100 milhões de euros, cerca de metade”, revelou, para depois sublinhar o trabalho feito pelo Executivo angolano.

Repatriamento de capitais “não porá em causa” sistema financeiro

O primeiro-ministro português também garantiu a disponibilidade para colaborar com Luanda nos esforços para repatriar capitais, tendo registado a “vontade das autoridades angolanas de que este processo se desenvolva sem por em causa o sistema financeiro português”.



António Costa voltou a referir este aspeto da política de combate à corrupção angolana. “Não porá em causa a estabilidade do nosso sistema financeiro. Não é tanto saber onde estão localizados, mas antes em nome de quem estão depositados”, disse, no Salão Nobre do Palácio da Bolsa.







João Lourenço fala num “futuro promissor” entre Portugal e Angola

Na Câmara Municipal do Porto, onde foi recebido por Rui Moreira, o chefe de Estado angolano sublinhou um futuro promissor de cooperação e intercâmbio em todos os setores que possam contribuir para o aprofundamento das relações entre os dois países.

Na Câmara Municipal do Porto, onde foi recebido por Rui Moreira, o chefe de Estado angolano sublinhou um futuro promissor de cooperação e intercâmbio em todos os setores que possam contribuir para o aprofundamento das relações entre os dois países.

João Lourenço, que recebeu as chaves da cidade do Porto, mostrou-se otimista com as conversações entre as delegações angolana e portuguesa, que decorreram no final da manhã já no Palácio da Bolsa.





O Presidente de Angola foi acompanhado de uma comitiva composta por 10 ministros, cinco secretários de Estado e dezenas de empresários.