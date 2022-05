Metade dos concursos do PRR estão lançados e um quarto da dotação está aprovada

Metade dos concursos da dotação do Programa de Recuperação e Resiliência já estão lançados e perto de um quarto da dotação está aprovada. A Estrutura de Missão Recuperar Portugal divulgou estas informações há duas semanas, acrescentando que a situação atual do PRR está "completamente dentro daquilo que são as prioridades estabelecidas no calendário".