Metro de Lisboa com mais 5% de passageiros em 2017 face ao ano anterior

Lusa14 Fev, 2018, 18:34 | Economia

Numa nota, o Metro de Lisboa anunciou ainda que, em 2017, as 10 estações mais movimentadas registaram um total de 128,5 milhões de validações, "um crescimento que corresponde a uma variação positiva de +5% (+6.1 milhões de validações) nas referidas dez estações, face ao período homólogo de 2016".

Todas estas estações apresentaram crescimentos, face ao ano anterior, destacando-se as estações Colégio Militar e Cais do Sodré, com acréscimos de, respetivamente, +9% e +7%.

A estação de Marquês de Pombal mantém-se como a estação do Metro com maior movimento de passageiros, com um total de 17.202.402 milhões de clientes.

Além do Marquês de Pombal, as estações com maior movimento de passageiros foram Cais do Sodré (15.945.786), Oriente (13.746.946), Campo Grande (13.601.301), Baixa-Chiado (13.512.024), Colégio Militar/Luz (11.955.730), Saldanha (11.470.764), Entrecampos (10.572.643), São Sebastião (10.339.896) e Jardim Zoológico (10.108.738).