Metro de Lisboa e Transtejo vão reforçar frota

O anúncio foi feito por João Matos Fernandes na Assembleia da República, durante uma audição sobre o plano de expansão do Metropolitano de Lisboa e a situação das ligações fluviais com Lisboa, e resulta de um conjunto de resoluções aprovadas hoje em Conselho de Ministros.



Quanto ao Metropolitano de Lisboa, João Matos Fernandes referiu que se trata de um investimento de 110 milhões de euros e que o concurso para as sete composições (14 unidades triplas) será lançado em julho.



Já o novo sistema de sinalização e segurança será aplicado nas linhas azul, amarela e verde, e representa um investimento de 100 milhões de euros.



João Matos Fernandes referiu que este novo sistema "permite reforçar a segurança do serviço" e reorganizar de forma automática os horários "em situações de perturbação na circulação".



Já a Transtejo deverá adquirir dez novos navios, que deverão estar todos disponíveis até 2022, representam um investimento de 50 milhões de euros, dos quais 15 serão financiados com fundos comunitários.



O governante apresentou uma calendarização da aquisição destes navios, perspetivando quatro para 2020, três para 2021 e outros três em 2022.



Esta decisão teve em conta a "elevada idade dos navios", sobretudo os que operam pela empresa Transtejo, afirmou.

Na sua intervenção, o governante destacou ainda o facto de, em 2017, o número de passageiros da Transtejo e da Soflusa ter crescido cerca de 4,5 %. Nos últimos meses, ambas as empresas enfrentaram vários problemas devido à falta de barcos e a avarias sucessivas nos que estão operacionais.



O Governo deu ainda autonomia financeira ao Metro de Lisboa e também à Transtejo e Soflusa para repor as condições de operação e segurança nos transportes públicos prestados por estas empresas