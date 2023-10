Metro do Porto adjudica Linha Rubi por 379,5ME a consórcio ACA, FCC e Contratas y Ventas

De acordo com uma nota publicada hoje no `site` da Metro do Porto, o contrato, depois de assinado, terá agora de ser validado pelo Tribunal de Contas (TdC), devendo esta nova empreitada entrar em execução até ao final do ano.

Segundo a empresa, este é, em termos de investimento -- valor global de 435 milhões de euros --, o maior projeto no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)/NextGenerationEU, que inclui uma nova ponte sobre o rio Douro.